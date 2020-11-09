Hazar Ergüçlü: Cihangir’in ortasında aldatmaz

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, ihanet iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ergüçlü’ye, ihanet dedikoduları soruldu.

"SANMIYORUM"

Onur Ünlü, geçtiğimiz günlerde Cihangir’de genç bir kadınla sarmaş dolaş sohbet ederken kameralara yansımıştı. O görüntüleri izlediğini söyleyen genç oyuncu, “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim.” dedi.

"SENE 2020"

Kadının Ünlü’ye gül vermesi hakkında “Olabilir, tabii ki gül verebilir. Bana göre bir yanlışlık yok.” diyen Hazar Ergüçlü, ihanet sorularına tepki gösterdi:

“2020’de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı. Affettirme gibi bir durum da olmadı.”