Hazar Ergüçlü: Aşk bitmez, şekil değiştirir

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, Marie Claire dergisine konuştu.

Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü ile birlikte olan oyuncu, beraberliği hakkında şunları söyledi:

“Onur ile çok mutluyuz, keyfimiz aşırı yerinde. Aşk bitmez, şekil değiştirir. Bu da güzel bir şeydir.”

"Kolay iş gibi görünüyor"

Bir müddet kariyerini düşünmeye ara verdiğini, hayatını yaşayacağını söyleyen Ergüçlü, oyunculuğa hevesli gençlere ise şöyle seslendi: “Fiziksel ve psikolojik olarak çok güçlü ve dayanıklı olunması gereken bir meslek. Son yıllarda dışarıdan kolay bir iş gibi görünmesi beni üzüyor. Pek çok konuda kendinden ödün vermen gerekiyor. Tek projeyle starlaşmış gibi görünebilirsiniz ancak bu geçicidir.”