Haber Merkezi
Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü, şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile çok konuşuluyor.
Dizideki performansıyla dikkat çeken Ergüçlü, her bölümün ardından sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.
SET HALLERİ
Ünlü isim bu defa, dizinin yeni bölümünün ardından set arkası karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncunun kareleri, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ergüçlü diziden bölüm başı 1 milyon TL kazanıyor.
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