Hazar Ergüçlü ile aşk yaşamıştı! Yönetmen Onur Ünlü'nün yeni sevgilisi

Haber Merkezi
Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük Hazar Ergüçlü ile yaklaşık beş yıllık aşk yaşamıştı.
Aralarındaki fikir ayrılıkları yüzünden ayrılan ikilinin arasındaki yaş farkı ise uzun süre gündemden düşmemişti.
Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü ayrılığın ardından DJ Efe Çelik'le yeni bir aşka yelken açtı.
HAZAR'I ZOR UNUTTU
Ünlü de aradığı aşkı sonunda buldu. Onur Ünlü yönetmen koltuğunda oturduğu 'Şımarık' filminin galasına yeni sevgilisi ile katıldı.
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