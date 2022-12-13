Petrol
78.21
2.77%
Euro
19.6389
0.02%
Dolar
18.6416
0.03%
Altın
1.067
0.09%
Borsa
5193
3.76%
Bitcoin
325.000
0.21%
BTXN Coin
5.04
-0.98%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı

    Birliktelikleriyle sık sık konuşulan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.
    • 13.12.2022 - 00:07
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 00:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı

    2018 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'den gelen haber magazin gündeminin en üst sırasına oturdu.

    Ergüçlü ve Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.

    Aralarındaki 19 yaş farkını sorun etmediklerini her seferinde belirten çiftin, ayrılık nedeninin ise fikir ayrılığı olduğu belirtildi.

    "Transparan kıyafetler giymem için beni yüreklendiriyor" demişti

    Öte yandan Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

    Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı #1

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı #2

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı #3

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı #4

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı #5


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Süleyman Soylu'dan Antalya'daki sel mağduru esnafa ziyaret
    Gündem

    Süleyman Soylu'dan Antalya'daki sel mağduru esnafa ziyaret

    'Bu çıplaklığı size yakıştıramadım'
    Medya

    "Bu çıplaklığı size yakıştıramadım"

    Görüş Bildir