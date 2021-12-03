Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor

Onur Ünlü'yle aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü'nün evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü'yle aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü'nün son paylaşımı kafaları karıştırdı.

En son verdikleri röportajlarında mutlu olduklarını dile getiren çiftten, evlilik sinyali geldi.

TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yaptığı paylaşımda tektaşı dikkat çekti. Parmağında tektaşı olan oyuncu, o gün paylaştığı karelere mücevher emojisi koydu.

Bir dönem Ergüçlü'nün ailesinin yaş farkı nedeniyle Ünlü'ye karşı çıktıkları da iddia edilmişti.

"EVLİLİK UZAK DEĞİL"

Ergüçlü iki hafta önce verdiği bir röportajında, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" ifadelerini kullanmıştı.