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    Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi

    En son dijital bir platformda yayınlanan 'Saklı' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, saçlarını kısacık kestirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 07:42
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    Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi

    Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, imaj değişikliğine gitti.

    Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Saklı' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, saçlarını kısacık kestirdi.

    YENİ İMAJI PAYLAŞTI

    Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan Ergüçlü, ön tarafı daha uzun, arkaları oldukça kısa olan saçlarını, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

    Daha önce 'Kuzey Güney', 'Medcezir', 'Ahlat Ağacı', 'Alev Alev' ve 'Hakan Muhafız' gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü'nün son hali takipçilerinden tam not aldı.

    Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi #1Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi #2Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi #3

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