Hazar Ergüçlü, muz yediğinde mutlu oluyor

"Ağır işler yapmayı severim" diyen Hazar Ergüçlü, "Muz yemek çok mutlu eder beni" ifadelerini kullandı

Ünlü yönetmen Onur Ünlü ile dört yıldır aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, hayatıyla ilgili merak edilenleri bir dergiye verdiği röportajda açıkladı.

Eski kıyafetlerini atamadığını ve bu durum nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Ergüçlü, "Bir şeyim kaybolursa gerçekten çok üzülüyorum, hatta ağlıyorum." dedi.

İşte 29 yaşındaki oyuncunun öne çıkan açıklamaları:

MUTLU EDEN ŞEYLER

"Muz yemek çok mutlu eder beni. Gözlerimden kalpler çıkmaya başlar bir anda. Ayrıca çöp atmak da mutluluk kaynaklarım arasında.

"MASA ÇEKERİM"

Ağır işler yapmayı severim. Mesela Kıbrıs'ta annemin yanındayken ocaktaki yemeği karıştırmam. Gider masayı çekerim, sandalyeleri taşırım.

Hızla değiştiğim yaşlardayım. İki ay önce 'Kendini yeteri kadar tanıyor musun?' sorusuna 'Evet' derdim, şimdi ise aynı soruya cevabım 'Hayır' olurdu."











