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    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'den ayrılmasıyla ilgili konuştu

    Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 11:04
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    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'den ayrılmasıyla ilgili konuştu

    Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme geliyordu.

    Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen çiftten ayrılık haberi geldi. 5 yıldır birlikte olduğu Onur Ünlü ile ilişkisi sona eren Hazar Ergüçlü ayrılık sebebine dair ilk kez açıklama yaptı.

    "Rasyonel bir sebebi yok"

    Güzel oyuncu açıklamasında "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hala her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor..." dedi.Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü den ayrılmasıyla ilgili konuştu #1

    Dekolteli cesur kıyafetler giyen güzel  oyuncuya cesur tarzına dair sevgilisi Onur Ünlü'nün ne dediği sorulmuştu:

    "Onur açık giyin diyor"

    “Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum fazla mı açık acaba diyorum, o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor. Asla olmamış demiyor. Açık olmuş demiyor, daha açığını giydirdiği olabilir. Genç kadınlarız, istediğimizi giyebiliriz.”

    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü den ayrılmasıyla ilgili konuştu #2

    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü den ayrılmasıyla ilgili konuştu #3

    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü den ayrılmasıyla ilgili konuştu #4

    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü den ayrılmasıyla ilgili konuştu #5

    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü den ayrılmasıyla ilgili konuştu #6

    Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü den ayrılmasıyla ilgili konuştu #7


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