Hazar Ergüçlü: Onur'dan çok şey öğreniyorum

Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü hakkında konuştu.

28 yaşındaki ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, uzun zamandır 47 yaşındaki yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile aşk yaşıyor.

Ergüçlü, yaş farkından dolayı eleştirilen ilişkisi hakkında konuştu.

"KENDİME SAHİP ÇIKMAYI ÖĞRENDİM"

Sevgilisini öve öve bitiremeyen güzel oyuncu, “Onur sayamayacağım kadar çok şey kattı bana. Hala da her gün bir şeyler öğreniyorum. Ondan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak.” dedi.