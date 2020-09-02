Hazar Ergüçlü, özel şoför tuttu

Arkadaşıyla Nişantaşı’nda yemek yiyen Hazar Ergüçlü, görüntülendiğini fark edince hemen şoförünü çağırdı.

Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Arkadaşıyla bir mekanda yemek yiyen oyuncu, görüntülendiğini anlayınca morali bozuldu.

ŞOFÖRÜNÜ ARADI

En son 500 bin TL’ye bir spor markasıyla anlaşma yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Ergüçlü, şoförünü arayarak bulunduğu yeri tarif etti. Lüks aracının gelmesinin ardından genç oyuncu, evinin yolunu tuttu.