Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç'ın dekolteli tulumu

Bir davete konuk olan Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç giydikleri dekolteli tulumlarla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar.

Cesur tarzıyla dikkat çeken Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulması üzerine "Sevgilim daha açık giyinemmi istiyor." diyerek günlerce konuşulmuştu.

Önceki akşam da bir davette boy gösteren Hazar Ergüçlü, yine tercih tettiği kostümle adından söz ettirmeyi başardı.

Dekolteli tulum giydi

Sütyensiz giydiği derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren Ergüçlü, sosyal medya hesabından davetten paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Takipçilerinin ne düşündüğünü bilmek istemeyen Ergüçlü'nün paylaşımı yoruma kapatması da dikkatlerden kaçamadı.

Berrak da tulum seviyor

Aynı davete Ergüçlü'nün kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç da katıldı. Ergüçülü Berrak Tüzünataç'la verdiği pozu da sayfasından paylaştı. İki ünlü isim ayını tarzda giydikleri dekolteli tulumlarla poz verdi.