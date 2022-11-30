Petrol
85.19
1.12%
Euro
19.3081
0.32%
Dolar
18.6371
0.00%
Altın
1.051
0.38%
Borsa
4962
-0.79%
Bitcoin
319.455
1.96%
BTXN Coin
5.64
-0.52%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç'ın dekolteli tulumu

    Bir davete konuk olan Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç giydikleri dekolteli tulumlarla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 08:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç'ın dekolteli tulumu

    Cesur tarzıyla dikkat çeken Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulması üzerine "Sevgilim daha açık giyinemmi istiyor." diyerek günlerce konuşulmuştu.

    Önceki akşam da bir davette boy gösteren Hazar Ergüçlü, yine tercih tettiği kostümle adından söz ettirmeyi başardı.

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç ın dekolteli tulumu #1

    Dekolteli tulum giydi

    Sütyensiz giydiği derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren Ergüçlü, sosyal medya hesabından davetten paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç ın dekolteli tulumu #2

    Takipçilerinin ne düşündüğünü bilmek istemeyen Ergüçlü'nün paylaşımı yoruma kapatması da dikkatlerden kaçamadı.

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç ın dekolteli tulumu #3

    Berrak da tulum seviyor

    Aynı davete Ergüçlü'nün kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç da katıldı. Ergüçülü Berrak Tüzünataç'la verdiği pozu da sayfasından paylaştı. İki ünlü isim ayını tarzda giydikleri dekolteli tulumlarla poz verdi.

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç ın dekolteli tulumu #4

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç ın dekolteli tulumu #5

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç ın dekolteli tulumu #6

    Hazar Ergüçlü ve Berrak Tüzünataç ın dekolteli tulumu #7

     


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Dünya Ticaret Örgütü'ne göre küresel mal ticareti yavaşlayacak
    Ekonomi

    Dünya Ticaret Örgütü'ne göre küresel mal ticareti yavaşlayacak

    Memur-Sen'den süreli sözleşmelilere kadro mesajı
    Ekonomi

    Memur-Sen'den süreli sözleşmelilere kadro mesajı

    Görüş Bildir