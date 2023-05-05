Hazar Ergüçlü, yeni sevgili yaptı 5 yıl aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü'den geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisi müzisyen Kutay Soyocak'a kalbini kaptırdı.

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz aylarda beş yıllık ilişkilerine noktayı koymuştu. Bu ayrılığın nedeninin ise fikir ayrılıkları olduğu konuşulmuştu.

Onur 19 yaş büyüktü

Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisinden ayrılan Hazar Ergüçlü, eski aşkını çabuk unuttu. Onur Ünlü'den ayrılan oyuncu, yeni sevgili yaptı. Ergüçlü, müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir birlikteliğe başladı.

"Ailemden biri gibi Onur"

Ayrılığın ardından magazin habercilerinin sorularını yanıtlayan Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yönetmen Onur Ünlü ise, ayrılık kararı hakkında şöyle konuşmuştu:

"Olmayınca olmuyor"

"Çok güzel konuştu Hazar, en doğrusunu söyledi… Gerçekten öyle… Devam ediyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bugün de kendisi ile telefonda konuştuk. Sorun yok, hakikaten özel bir sebebi yok. Olmayınca olmuyor. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum… Öyle gelişti. Hazar zaten çok güzel anlattı. Öyle gelişti öyle oldu. Kimin ayrılık kararı aldığının bir önemi yok. Bu yaratıcı kararlar beraber verilir."