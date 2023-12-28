Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi! Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile birlikte Geçtiğimiz aylarda kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile ayrılan Hazar Ergüçlü, yeni sevgili yaptı.

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Kendisinden yaşça büyük Onur Ünlü ile 5 yıl ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, aşk hayatında hız yapmaya başladı.

Ayrılır ayrılmaz Kutay Soyocak’tan da ayrılan ünlü oyuncu, bu kez Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı.

Asansörde ilan etti

Ergüçlü, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik ile asansörde çektiği selfie pozunu sosyal medyasında yayınlayarak bu aşkı herkese ilan etti.