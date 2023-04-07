Hazar Ergüçlü'den eski sevgilisine: Çok seviyorum onu 18 yaş büyük aşkı Onur Ünlü'den ayrılan Ergüçlü, ayrılık sorularını "Hala arkadaşız", "Çok seviyorum onu" cümleleriyle yanıtladı.

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Hazar Ergüçlü, kendisinden 18 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile 2018 yılında aşk yaşamaya başaldı.

Birliktelikleriyle uzun süre gündem olan ikili aynı evde yaşadı.

Çiftin ayrılık haberi ise geçtiğimiz günlerde duyruldu

Aradaki yaş farkının sorun olmadığını vurgulayan çiftin, fikir ayrılığı yaşadığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir mekan çıkışı kameralara takılan Hazar Ergüçlü ayrılıkla ilgili konuştu.

"Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı"

Ergüçlü, Ünlü ile bir süre aynı evde yaşamaya devam ettiği iddiasını yanıtladı:

Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı. Ben kalıyorum orada şimdi.

"Çok yakın arkadaşım"

Ünlü oyuncu, "Aynı evi uzun yıllar paylaştınız, hatıralarınız var, sizin için zor olmuyor mu?" sorusuna, "Gitmek de zordur muhtemelen, kalmak da zor. Her ilişkinin sonrası zor. Onur hâlâ çok yakın arkadaşım. Arkadaş kalmayı tavsiye ediyorum daha önce birlikte olduğunuz insanlarla. Ne yapalım yani birbirimizi mi üzelim, yıpratalım?” dedi.

"Çok seviyorum onu"

Evli çiftlerin bile ayrılığın ardından arkadaş kalmadıklarından bahsedilince Ergüçlü şöyle devam etti;