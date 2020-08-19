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    Hazar Ergüçlü’den yaz pozu

    Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı yaz pozunu yoruma kapadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 09:15
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    Hazar Ergüçlü’den yaz pozu

    Karantina sebebiyle uzun bir süre kendisini evine kapatan ve pek paylaşımda bulunmayan Hazar Ergüçlü, normalleşme süreciyle birlikte sosyal medyada aktif olmaya başladı.

    SON FOTOĞRAF ONUR'SUZ

    Özellikle son zamanlarda yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle birlikte çekilmiş fotoğrafları ile gündemde olan Ergüçlü, bu defa bikinili bir selfiesi ile dikkat çekti.

    Herhangi bir yorumda bulunmadan yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Ergüçlü’nün bu kareyi yoruma kapaması da dikkat çekti.

    Hazar Ergüçlü’den yaz pozu #1

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