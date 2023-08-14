Hazar Ergüçlü’nün babası hayatını kaybetti Hazar Ergüçlü’nün babası Süleyman Ergüçlü, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Ekranların ünlü oyuncularından Hazar Ergüçlü'nün uzun seneler Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, bu sabah hayatını kaybetti.

69 yaşında vefat eden Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi Neşe Ergüçlü duyurdu:

Annesi duyurdu

"Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun."

Acı haberi alan oyuncu Hazar Ergüçlü, babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.