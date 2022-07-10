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    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti

    Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, mini bikinisi ile sosyal medyada tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 12:44
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    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti

    “Kuzey Güney”, “Medcezir”, “Analar ve Anneler”, “Yüksek Sosyete”, “Hayat Sırları”, “Ahlat Ağacı”, “Dudullu Postası”, “Hakan: Muhafız” ve “Alev Alev” adlı yapımlarla adını duyuran 30 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Kariyerine kısa bir mola veren ve şu sıralar sosyal medyaya yoğunlaşan Ergüçlü, yine cesur karelerini Instagram üzerinden yayınladı.

    Mini bikinisi beğenilmedi

    Mini bikinisi ile boy boy poz veren Ergüçlü, hem beğenildi hem de eleştirildi.

    Çoğu hayranı oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

    Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü, bu paylaşımı ile kısa sürede magazinin de gündemine oturdu.

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #1

    “Giymeseymişsin”

    Başarılı oyuncuya, eski manken Aysu Baçeoğlu'nun yaptığı “Aşkım giymeseymişsin hiç estetik değil...” şeklinde yorum yaptı.

    Bir başka kullanıcı ise “İncir yaprağı da alternatif” diye yazdı.

    Eleştirileri gören Ergüçlü ise fotoğraflarını yoruma kapattı.

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #2

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #3

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #4

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #5

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #6

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #7

    Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti #8


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