Hazar Ergüçlü’nün bikinili paylaşımı dikkat çekti

Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, mini bikinisi ile sosyal medyada tartışma yarattı.

“Kuzey Güney”, “Medcezir”, “Analar ve Anneler”, “Yüksek Sosyete”, “Hayat Sırları”, “Ahlat Ağacı”, “Dudullu Postası”, “Hakan: Muhafız” ve “Alev Alev” adlı yapımlarla adını duyuran 30 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kariyerine kısa bir mola veren ve şu sıralar sosyal medyaya yoğunlaşan Ergüçlü, yine cesur karelerini Instagram üzerinden yayınladı.

Mini bikinisi beğenilmedi

Mini bikinisi ile boy boy poz veren Ergüçlü, hem beğenildi hem de eleştirildi.

Çoğu hayranı oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü, bu paylaşımı ile kısa sürede magazinin de gündemine oturdu.

“Giymeseymişsin”

Başarılı oyuncuya, eski manken Aysu Baçeoğlu'nun yaptığı “Aşkım giymeseymişsin hiç estetik değil...” şeklinde yorum yaptı.

Bir başka kullanıcı ise “İncir yaprağı da alternatif” diye yazdı.

Eleştirileri gören Ergüçlü ise fotoğraflarını yoruma kapattı.