Hazar Ergüçlü'nün ideal ilişki anlayışı: "Özgür olmalıyım" Geçtiğimiz günlerde kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisi biten Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisi Kutay Soyocak ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ergüçlü, kendisi için ideal ilişkiyi anlattı.

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Ünlü yönetmen Onur Ünlü'yle olan beş yıllık ilişkisini geçen yıl sonlandıran Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubunun üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkide rahat biri olduğunu söyleyen Ergüçlü, kendini anlattı.

Ünlü oyuncu, "Karşı tarafın özgür ve benden ayrı bir hayatının da olması gerektiğini düşünüyorum.

"Kendi alanıma çok düşkünüm"

Çünkü ben de kendi alanıma çok düşkünüm. Aşk hayatımın merkezi değil. Bağımsız ve yalnız da kalabilmeliyim.” dedi.