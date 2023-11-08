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Ünlü yönetmen Onur Ünlü'yle olan beş yıllık ilişkisini geçen yıl sonlandıran Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubunun üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
İlişkide rahat biri olduğunu söyleyen Ergüçlü, kendini anlattı.
Ünlü oyuncu, "Karşı tarafın özgür ve benden ayrı bir hayatının da olması gerektiğini düşünüyorum.
"Kendi alanıma çok düşkünüm"
Çünkü ben de kendi alanıma çok düşkünüm. Aşk hayatımın merkezi değil. Bağımsız ve yalnız da kalabilmeliyim.” dedi.
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