Yılmaz Erdoğan verdiği uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.
İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Erdoğan'a Hazar Ergüçlü eşlik etmeye hazırlanıyor.
Dizide Dilber karakterine hayat verecek olan Ergüçlü'nün oynayacağı karaktere dair ilk fragman ise yayınladı.
Fragmanda Hazar Ergüçlü'nün pavyonda dans ettiği anlar olay oldu.
Hazar'dan pavyonda dans
Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.
Gerçek bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü, mini elbisesiyle oyun havası oynuyor. Dans etmek için özel dersler alan Ergüçlü, elindeki zillerle göbek attı.
Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizide Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verildi.
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