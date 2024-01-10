Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi hazrlığı! Provanın kamera arkası görüntüleri İnci Taneleri dizisinde pavyon dansı sahnesiyle haftalardır konuşulan Hazar Ergüçlü'nün kimden ders aldığı ortaya çıktı.

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Yılmaz Erdoğan’ın, yıllar sonra ekranlara dönüş yapacağı İnci Taneleri dizisinin ‘Dilber’li tanıtım filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Günlerce konuşulan tanıtımda Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’nün dans performansından övgü ile bahsedildi.

Hazar Ergüçlü’nün bu dansa kiminle çalıştığı ise herkeste merak uyandırdı.

Hazar Ergüçlü’nün dizideki rolünün en önemli bölümlerinden olan pavyondaki dans sahneleri için adeta kampa girerek özel ders aldığı ortaya çıktı.

Anadolu Ateşi’nde de eğitmen ve dansçı olarak uzun yıllar görev alan oyuncu Elif Erol’dan ders alan Hazar Ergüçlü’nün prova görüntüleri ortaya çıktı.

Haftanın en az dört günü çalıştı

Hazar Ergüçlü, ‘Dilber’ için haftanın en az dört gününü ve uzun saatlerini çalışmalara ayırdı. Dans eğitiminin yanı sıra ‘zil’ çalmayı da öğrenen Ergüçlü, Elif Erol ile uzun saatler süren provalar yaparak karakterin tüm mimiklerine kadar çalıştı. Hatta güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabından Elif Erol ile bir de fotoğraf paylaştı.

Dizideki tüm dans koreografileri kendisine ait olan Elif Erol oyuncu olarak da kadroda yer alıyor.

Elif Erol, Ergüçlü ile pavyon sahnelerinde yer alan diğer oyunculara da dans, ifade ve mimik dersi veriyor.