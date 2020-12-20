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    Hazar Ergüçlü’ye 20 bin liralık kira bedeli fazla geldi

    Zekeriyaköy’den ev bakan oyuncu Hazar Ergüçlü, “20 bin TL bütçemi aşar, en fazla 10 bin TL kira verebilirim” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 13:35
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 14:38
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    Hazar Ergüçlü’ye 20 bin liralık kira bedeli fazla geldi

    Oyuncu Hazar Ergüçlü, Zekeriyaköy’den kiralık ev bakıyor.

    Bahçeli bir ev isteyen oyuncuya görüştüğü emlakçı tarafından kirası 20 bin TL olan bir ev gösterildi.

    “EN FAZLA 10 BİN LİRA VEREBİLİRİM”

    Bu ücreti fazla bulan Ergüçlü, “20 bin TL bütçemi aşar, en fazla 10 bin TL kira verebilirim.” dedi.

    Emlakçı ile anlaşamayan oyuncunun, bütçesine uygun ev bulabilmek için arayışlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

    Hazar Ergüçlü’ye 20 bin liralık kira bedeli fazla geldi #1

    SEVGİLİSİNDEN YARDIM İSTEMEDİ

    Öte yandan bugüne kadar aralarındaki yaş farkı nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalan oyuncunun yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’nün de kira yardımını kabul etmediğini öne sürülüyor.

    Hazar Ergüçlü’ye 20 bin liralık kira bedeli fazla geldi #2

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