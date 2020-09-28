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    Hazer Amani ve Sıla tatilde

    Ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 11:59
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    Hazer Amani ve Sıla tatilde

    Ünlü şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile sekiz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren çift, bir süredir Bodrum'da tatile gitti.

    "BİRAZ DA EĞLENELİM"

    Amani, eşi ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hazer Amani'nin "Biraz da eğlenelim" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Hazer Amani ve Sıla tatilde #1

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