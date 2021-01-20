Hazer Amani'den Sıla'ya dövmeli gönderme

Sıla'dan boşanan Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme şaşırttı.

Sıla-Hazer Amani çifti, geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını açıklamıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir." ifadeleri kullanılmıştı.

BODRUM'DA BOŞANMA

Ünlü sanatçı Sıla ve şef Hazer Amani, 2 gün önce Bodrum'da görülen dava sonrası boşandı. 'Söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrılan Hazer Amani, söyleyemediklerini koluna yaptırdığı dövmeyle iletti.

'SANA KIZGIN DEĞİLİM'

Hazer Amani, Cemal Süreya'nın şu sözlerini koluna dövme yaptırdı: "Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim."



