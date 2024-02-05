Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas, son haliyle gündem oldu! Paylaşımına yorum yağdı Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu Naz Elmas, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Unutulmaz yapımlar arasında yer alan fenomen dizilerden Haziran Gecesi'de Havin karakteriyle ünlenen Naz Elmas, yıllardır ekranlardan uzaktı.

Uzun zamandır magazin gündeminde olmayan güzelliği ile dikkat çeken Elmas, son haliyle konuşuldu.

Son haliyle dikkatleri üzerine çeken oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekiyor.

40 yaşında

Şimdilerde 40 yaşında olan Elmas’ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yüksek bel bikini altıyla poz verdi

Oyuncu son olarak, siyah yüksek bel bikini altı giydi. Üstüne ise sweatshirt giydiği pozlarını 556 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncunun tekne üzerindeki paylaşımına yorum yağdı.