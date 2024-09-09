Heidi Klum çıplaklığını eleştirenlere cevap verdi: "Ben çıplak büyüdüm" Üstsüz şekilde denize girdiği için eleştirilen dünyaca ünlü model Heidi Klum, cevap verdi.

Haber Merkezi

Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan eski Victoria's Secret modeli Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Ünlü model, son olarak üstsüz şekilde plajda görüntülenince tepki görmüştü.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle eleştirileri umursamayan Heidi Klum açıklama yaptı.

Her fırsatta üstsüz poz veren güzel model, son olarak "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm.

"ÇIPLAK BÜYÜDÜM"

Güzel iç çamaşırları ya da kıyafetler giymeyi sevdiğim kadar, çok fazla giymemeyi de seviyorum. Evimin etrafında çıplak büyüdüm, ailem çıplaktı." dedi.

Heidi Klum ayrıca yıllarca tatillerde rahat olduğunu ifade ederek "Tatil yerlerinde karavanımız ya da çadırımızla, her zaman plajda çıplak olan ya da çıplak yüzen insanlar görürdüm." ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜMÜ ÇIKARMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Heidi Klum, üstsüz olmaya dair "Üstümü çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Kelimenin tam anlamıyla cinsel bir şey değil, bir özgürlük meselesi." dedi.