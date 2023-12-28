Heidi Klum, üstsüz güneşlenme anlarını sosyal medyadan paylaştı Eski Victoria's Secret modeli Heidi Klum, Noel tatilinde plajda üstsüz güneşlendi; o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

ensonhaber.com

Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile evli olan Heidi Klum, sosyal medyada aktif bir isim.

12 milyon kişi takip ediyor

50 yaşındaki model, yaklaşık 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı müstehcen kareleriyle sık sık gündem oluyor.

Şu sıralar Noel tatilinde olan eski Victoria's Secret modeli yine olay oldu. Model, plajda sere serpe uzanıp üstsüz şekilde güneşlenirken kendini videoya aldı.

Eliyle göğüslerini kapatan model, bu sefer pozlarını yorumlara da kapadı. Heidi Klum'un o anlarda yanında kocası da vardı.