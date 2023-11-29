Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla poz verdi

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Alman manken Heidi Klum, 50 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okumaya devam ediyor.
18 yaşında
Dünyaca ünlü Klum, kızı 18 yaşına bastığında birlikte poz vererek dikkat çekmişti.
Leni Klum’la bir markanın kreasyonu için iç çamaşırıyla poz verdiği kareleri sosyal medyadan paylaşan model tepki çekmişti.
Noel pozu
Heidi Klum ve artık 19 yaşındaki Leni Klum, bu sefer Noel için poz verdi.
Kırmızı seksi iç çamaşırlarını giyerek poz veren anne-kız yine olay oldu.
Bir annenin ergenlik çağındaki çocuğunun yanında kıyafetsiz poz vermesinden rahatsızlık duyan takipçiler, Klum'a tepki gösterdi.
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