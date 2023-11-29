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Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla poz verdi

Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla poz verdi Dünyaca ünlü manken Heidi Klum ve 19 yaşındaki kızı Leni Klum, bu sefer Noel için kırmızı iç çamaşırlarını giydi.