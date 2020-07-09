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- Helin Avşar: İğrençsiniz
Helin Avşar: İğrençsiniz
Sahildeki görüntüden rahatsız olan Helin Avşar, sosyal medya hesabından isyan etti.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 12:10
Sabah yürüyüşlerine yeniden başlayan Helin Avşar, sabah erken saatlerde yaptığı yürüyüşü sırasında kendisini rahatsız eden manzaraları görüntüledi ve sosyal medya hesabından paylaştı.
"YANINDA ÇÖP VAR"
Sahilde yere atılmış çekirdek kabuklarını çekip yayınlayan Avşar, "İğrençsiniz, Yanı başında çöp duruyor ya şuna bakın." yazdı.