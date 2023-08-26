Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu, geçtiğimiz yıllarda dağıldı.
Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül, şarkıları ve oynadıkları diziyle gönüllerde taht kurmuştu.
Şimdilerde ise dört ismin hayatı tamamen değişti.
Kemer evlenip çocuk sahibi olurken, Bakıcı ise kendini doğa hayatına adadı.
Ergül müzik kariyerini sürdürürken Yürük ise spora yoğunlaştı.
Her paylaşımı gündem oluyor
Hala merakla takip edilen isimler arasında yer alan eski grubun, sosyal medya paylaşımları merakla takip ediliyor.
Özellikle cesur ve iddialı paylaşımlara imza atan Yasemin Yürük'ün her paylaşımı gündem oluyor.
Direk dansı yaptı
Son olarak hesabından direk dansı yaptığı anları paylaşan ünlü isim, dikkatleri üzerine çekti.
Söz konusu paylaşıma kısa sürede beğeni yağarken yorumlar da art arda geldi.
Kimileri cesur anlara övgü yağdırırken kimileri ise tepki gösterdi.