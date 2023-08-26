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Hepsi Grubu'nun solisti Yasemin Yürük direğe çıkıp şov yaptı Abone Olun

Hepsi Grubu'nun solisti Yasemin Yürük direğe çıkıp şov yaptı Sosyal medyayı aktif kullanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük, son olarak direk dansıyla gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu, geçtiğimiz yıllarda dağıldı. Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül, şarkıları ve oynadıkları diziyle gönüllerde taht kurmuştu. Şimdilerde ise dört ismin hayatı tamamen değişti. Kemer evlenip çocuk sahibi olurken, Bakıcı ise kendini doğa hayatına adadı. Ergül müzik kariyerini sürdürürken Yürük ise spora yoğunlaştı. Her paylaşımı gündem oluyor Hala merakla takip edilen isimler arasında yer alan eski grubun, sosyal medya paylaşımları merakla takip ediliyor. Özellikle cesur ve iddialı paylaşımlara imza atan Yasemin Yürük'ün her paylaşımı gündem oluyor. Direk dansı yaptı Son olarak hesabından direk dansı yaptığı anları paylaşan ünlü isim, dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu paylaşıma kısa sürede beğeni yağarken yorumlar da art arda geldi. Kimileri cesur anlara övgü yağdırırken kimileri ise tepki gösterdi.

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