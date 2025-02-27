Hepsi Grubu'nun üyelerinden Yasemin Yürük yumurtalarımı dondurdum

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2000'lerin dağılan popüler grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, şarkıcılığı bırakıp spor hocası olmuştu.

Yürük, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim, çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara seslenerek yumurta dondurma sürecini anlattı.

Yürük, aldığı kararı şu sözlerle açıkladı:

"ŞANSA BIRAKMAM"

“Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden, yumurtalarımı dondurma kararı aldım. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi.”

"SADECE SAĞLIK İÇİN DEĞİL"

Yumurta dondurma sürecinin sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal olarak da oldukça zorlu bir yol olduğunu belirten isim, bu kararı düşünen kadınlara da seslendi: 'Yumurta dondurmak, sadece bir sağlık kararı değil, geleceğe dair güvenli bir adım atmak. Bu süreç korkutucu olabilir ama sonunda her şeyin yolunda gideceğine inanmak önemli.'

"HAMİLE OLUNCA ÇOK GÜZEL OLACAĞIM"

Yaşadığı değişimden de bahseden Yasemin Yürük, ''İğnelerin 2. haftası fiziksel değişim başladı. Göğüslerim şişti, çok da güzel oldular açıkçası. Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü. Son hafta cidden aynaya baktığımda kendimi biraz tanıyamadım. Hatta biraz o görüntüyü sevmiştim. Hamile olduğum zaman çok tatlı görüneceğim 1.55 boyumla.' dedi.