Her paylaşımı olay oluyor! Oyuncu Mine Tugay ayna pozu verdi

Haber Merkezi
Birçok popüler dizide rol alan Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Gönül Yarası', 'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Mine Tugay, Instgaram hesabından bu defa ayna pozunu yayınladı.
AYNA POZU VERDİ
Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, gündem oldu. Güzel isim, karavandan çektiği ayna pozunu 'Paydos' notuyla yayınladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış