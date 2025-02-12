Her paylaşımı olay oluyor! Oyuncu Mine Tugay ayna pozu verdi
Haber Merkezi

Birçok popüler dizide rol alan Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Gönül Yarası', 'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Mine Tugay, Instgaram hesabından bu defa ayna pozunu yayınladı.

AYNA POZU VERDİ

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, gündem oldu. Güzel isim, karavandan çektiği ayna pozunu 'Paydos' notuyla yayınladı.

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Çağla Pınar Yılmaz
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