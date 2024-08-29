Herkesi şaşırtan aşk bitti! Rüştü Onur Atilla ve Nez ayrıldı İhanet iddiaların gölgesinde başlayan Nez- Rüştü Onur Atilla aşkı kısa sürdü.

Haber Merkezi

Güldür Güldür Show ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile birlikte olmaya başlamıştı.

Atilla, ayrılıktan hemen sonra şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan edince tepki çekmişti.

İhanet iddiaları ve ilişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

Aşk pozlarını sürekli paylaşan çift sessiz sedasız ayrıldı.

"NEZ DUYURDU"

Sessiz sedasız yollarını ayıran ikili birbirini sosyal medya üzerinden takipten de çıktı. Nez, sorular üzerine "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık." dedi.