Hilafet bayrağı tartışmasına Mustafa Sandal da katıldı: "O kişi neden gözaltında değil?" Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir vatandaşa Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırılması hakkında düşüncesini dile getirdi.

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ensonhaber.com

İstanbul Galata Köprüsü'nde binlerce kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünden dönen bir vatandaş, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi E.A tarafından "Siz Arap sevicisiniz" sözleriyle saldırıya uğradı.

Sonrasında E.A. gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.

Tartışma yarattı

Yaşanan olay sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim hilafet bayrağı açmanın da anayasal suç olduğunu savunurken; diğer bir kesim ise bayrağın hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı olduğunu söyledi.

Olay sosyal medyada gündem olurken, Mustafa Sandal'dan da bir paylaşım geldi.

"Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç!"

Sandal, "Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı.