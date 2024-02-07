Hilal Altınbilek fit halinin sırrını paylaştı! "Spor yapmıyorum" İzmirli güzellerden oyuncu Hilal Altınbilek, her daim formda olan vücuduyla ilgili konuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha rolüyle ünlenen oyuncu Hilal Altınbilek, Alem dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Dergiye röportaj da veren Altınbilek, “Genç yaşta bu mesleğe başladığınızı göz önünde bulundurduğumuzda, ideallerinizin ve hayallerinizin değiştiğini düşünüyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Her konuda değişti"

“Sadece iş için söyleyemem, her konuda değişti. Gençken daha aceleci ve kaygılıydım, artık daha yavaş ve dingin olmayı benimsiyorum.”

Oyuncu, yeni bir karaktere nasıl hazırlandığını da anlattı:

“Önceliğim kendimden yola çıkmak, fakat kendimden uzak karakterleri oynadığım da oldu. Bir şekilde bana ait bir iz arıyorum oynadığım her karakterde. Çok fazla film izliyorum karakterimle benzer hikâyelerde gezinen, sınırlarımı genişletmeye çabalıyorum.”

"Sakin kalmaya çalışırım"

“İşler istediğiniz gibi gitmediğinde nasıl bir tavır alırsınız?” sorusuna cevap veren oyuncu, “İşler ters gittiğinde daha geniş bir açıdan bakmaya başlarım, sakin kalmaya çalışırım. Tabii ki ben de kızıyorum, isyan ediyorum ama bir kabulleniş hâkim oluyor. Sinirlensem, üzülsem bile altını o kabullenişle dolduruyorum. Çok uçlarda yaşamıyorum artık.” diye konuştu.

“Çok düşkün değilim"

Sosyal medya ile ilgili düşüncelerini dile getiren Hilal Altınbilek, “Çok düşkün değilim. Günlük hayatımdan paylaşımlar çok yer almaz sayfamda. Genellikle setten, diziden kareler paylaşıyorum vakit buldukça. Özel hayatıma pek sokmuyorum.” dedi

“Genetik olabilir"

Hilal Altınbilek fit fiziğinin sırrını şöyle açıkladı: “Genetik olabilir, çünkü hiç spor yapmıyorum diyebilirim. Sadece sağlıklı yiyecekler tüketiyorum, tatlarını da çok seviyorum. Pesketaryenim.

Benim şansım herhalde birinci olarak genetik, ikinci olarak sağlıklı besinlerin tadını çok sevmem."

Pesketaryen: Balık veya diğer su ürünlerini tüketen, başka hayvanların etlerini yemeyen kişi.