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    Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk yaşıyor

    Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 07:26
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 08:18
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    Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk yaşıyor

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek dizinin sezon finali yapmasıyla hemen tatile çıkmıştı. Ünlü oyuncu tatilde giydiği kırmızın bikinisi ile de çok konuşmuştu.

    METİN HARA'YA AŞIK OLDU

    30 yaşındaki oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş görüntülendi.

    Ünlü oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu.

    Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk yaşıyor ViDEO

    Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk yaşıyor #1

    Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk yaşıyor #2

    Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk yaşıyor #3

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