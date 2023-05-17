Hilal Altınbilek, İtalya'da Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle İtalya’yı salladı.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile hafızalara kazınan Hilal Altınbilek, İtalya’ya gitti.

Orada bir programa konuk olan Altınbilek, dekolteli beyaz elbisesiyle ilgi odağı oldu.

Göğüs ve bacak dekolteli elbise

Güzel oyuncu, göğüs ve bacak dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Altınbilek’in pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ayrıca ünlü oyuncunun İtalyan hayranları da paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Altınbilek'in fotoğraflarını beğenenler arasında Seray Kaya, Eda Erol, Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü isimler de yer aldı.