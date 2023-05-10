Hilal Altınbilek photoshopun dozunu kaçırdı! Kolu yamuldu, sosyal medyada viral oldu Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, photoshopun dozunu kaçırınca hayranlarının diline düştü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, yazı getirdi. Sezonu teknede açan Altınbilek, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla çıktığı tatilden çektirdiği kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Hilal Altınbilek'in, yayınladığı fotoğraflarda photoshopun dozunu kaçırması da dikkati çekti.

Sosyal medya hesabından teknedeki mayolu pozlarını peş peşe paylaşan ünlü oyuncu, düzgün fiziğine rağmen photoshop yapmayı ihmal etmedi.

Bileğini yamulttu

Sosyal medya hesabında 1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu, photoshop yapmak isterken sosyal medyanın diline düştü.

Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"Elin kırılmış gibi duruyor"

Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Elin kırılmış', 'Fotoğrafta o kadar photoshop yapmış ki kolu kırık gibi çıkmış', 'Elin kırılmış diyorlar ama kırılsa duramazdın', 'Mayolu fotoğrafa photoshop yapan arkadaş bir daha yapma lütfen' gibi yorumlar yapıldı.