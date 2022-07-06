Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara, bir yıldır güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikte.

Güzel oyuncu ile sevgilisi Metin Hara'nın yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökeceği ve nikah masasına oturacakları iddia edildi.

Aileler tanıştı

Geçtiğimiz sene birlikte görüntülenen ikili, ayaküstü sohbet ettikleri basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Evet tanıştı, merak etmeyin" yanıtını vererek evlilik sinyali vermişlerdi.