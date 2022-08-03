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- Hilal Altınbilek ve Metin Hara yeni fotoğraf
Hilal Altınbilek ve Metin Hara yeni fotoğraf
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Hilal Altınbilek ile Metin Hara, şimdilerde birlikte tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 03.08.2022 - 10:29
- Güncelleme : 03.08.2022 - 10:56
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile 1.5 yıl aşk yaşayan Metin Hara ile Hilal Altınbilek, geçtiğimiz yıl temmuz ayında aşk yaşamaya başlamıştı.
Köpekli poz
Şimdilerde tatilde olan ve deniz ile güneşin tadını çıkaran Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü çift, köpekleriyle birlikte poz verdi.
Neşeli oldukları görünen Altınbilek ile Hara'nın bu karesi, takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Metin Hara'nın, sevgilisi Hilal Altınbilek'le nereye gitse köpeğini de yanında götürdüğü dikkatlerden kaçmadı.