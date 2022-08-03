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Hilal Altınbilek ve Metin Hara yeni fotoğraf

Hilal Altınbilek ve Metin Hara yeni fotoğraf

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Hilal Altınbilek ile Metin Hara, şimdilerde birlikte tatil yapıyor.