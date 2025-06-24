Hilal Cebeci: Ülkemizin kıymetini bilin

Hilal Cebeci'nin sosyal medyadan paylaştığı video dikkati çekti.

Bir süredir İngiltere'de yaşayan şarkıcı Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin sağlık sistemini ve yaşam koşullarını eleştirdi.

"İngiltere’de sağlık sistemi çökmüş, insanlar randevu bile alamıyor. Hayat pahalı, yaşam şartları zor!" diyerek isyan eden Cebeci, arkadaşının yaşadığı zorlukları da anlattı ve şöyle dedi:

"ÇOCUKLARIM OLMASA ÜLKEME DÖNERİM"

Kız oraya gitti, İngiliz biriyle evlendi. O da İngiltere vatandaşı oldu. Hilal diyor, ben burada çocuklarım olmasa koşa koşa ülkeme dönerim.

"KIZ DOKTORUN YÜZÜNÜ GÖRMEDİ"