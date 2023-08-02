Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı! Estetikle bambaşka biri oldu Bir zamanların en ünlü isimleri arasında yer alan Hilal Cebeci, son haliyle görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Estetikli haliyle dikkati çeken Cebeci'yi hayranları tanımakta zorlandı.

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Bir zamanların en ünlü isimleri arasında yer alan Hilal Cebeci, son haliyle ortaya çıktı.

Meme kanserine yakalanan ve kitleyi aldırarak iyileşen Cebeci, sosyal medya hesabından yeni haliyle paylaşım yaptı.

Eski halinden eser kalmayan ve sarışın olan Cebeci'yi gören hayranları ise tanımakta bir hayli güçlük çekti.

Bambaşka biri oldu

Saçlarını sarı yapan ve yüzüne yaptırdığı estetiklerle de dikkati çeken Hilal Cebeci'ye yorum yağdı.

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı hayranları ise eski halinin daha güzel olduğunu ve estetiğin dozunu kaçırdığını söyledi.