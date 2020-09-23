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    Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri anlattı

    Hilal Özdemir, zor günlerinde Murat Boz, Haluk Levent gibi ünlü isimlerin kendisine destek olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 12:25
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    Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri anlattı

    Şarkıcı Hilal Özdemir bugün bir magazin  programına konuk oldu.

    Hilal Özdemir, geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanarak eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını ödemediğini ve ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söylemişti. 2003 yılında evlendiği oyuncu Hazım Körmükçü ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları bir kez daha anlattı.

    Özdemir, zor günlerinde Murat Boz, Haluk Levent gibi ünlü isimlerin yanında olduğunu söyledi.

    İşte Hilal Özdemir'in açıklamalarından satır başları...

    "HER GÜN MAKARNA YEDİLER"

    Pandemi süresince Kızılay'dan yardım aldığını dile getiren Özdemir, "Ramazan ayında 5-6 gün boyunca makarna yedik. Çocuklarım bir gün 'neden her gün makarna bulgur yiyoruz' diye sormadı. Ama benim çocuklarım bunu yaşarken karşı tarafın bolluk içinde yaşaması benim çocuklarımı rahatsız ediyor" dedi.

    "BABALARININ YAPMADIĞINI YAPTILAR"

    Birçok sanatçıdan destek gördüğünü dile getiren sanatçı, "Murat Boz, Haluk Levent gibi bir çok isim benim çocuğuma babasının yapmadığın yaptı. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

    Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri anlattı #1

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