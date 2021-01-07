Hilary Duff: Çok fazla test yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı

Hilary Duff: Çok fazla test yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı

Dizi çekimleri yüzünden sürekli koronavirüs testi yaptıran Hilary Duff'ın gözü enfeksiyon kaptı.

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, ‘Younger’ dizi çekimleri için çok fazla koronavirüs testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını dile getirdi.

Instagram’dan açıklama yapan Duff, “Setteki çekimler için çok sayıda Covid-19 testi yaptırdıktan sonra gözümde enfeksiyon oluştu” dedi.

"ACİLE GİTTİM"

Duff gözündeki enfeksiyonu şu sözlerle takipçilerine aktardı: “Gözlerim garip görünmeye ve acımaya başladı. Acile gittim. Covid-19 testlerinden dolayı gözüm enfeksiyon kapmış.”

33 yaşındaki Duff, geçen yıllarda bebeğinin plasentasını içeceğe katıp içmesiyle gündeme gelmişti.