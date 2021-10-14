Hıncal Uluç: Pınar Altuğ'a oyumu bir kez daha helal ettim

Hıncal Uluç: Pınar Altuğ'a oyumu bir kez daha helal ettim

Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen olayla ilgili düşüncelerini dile getiren Pınar Altuğ'a Hıncal Uluç destek verdi.

Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşanan olay gündemden düşmüyor.

Önceki gün Pınar Altuğ, eski dizi partneri Tamer Karadağlı'ya destek vermiş; Karadağlı'nın 'kadınlara karşı saygılı, zarif bir kişi' olduğunu söylemişti.. Altuğ ayrıca, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı" demişti.

Günlerdir tartışılan konuyla ilgili Hıncal Uluç da düşüncesini dile getirdi. Sabah Gazetesi yazarı Uluç, bugünkü köşesinde Pınar Altuğ'u yaptığı açıklamadan dolayı kutladı.

"BİR KEZ DAHA HELAL ETTİM"

Uluç, "Pınar Altuğ'u Türkiye Güzeli seçen jüride üyeydim ve oyumu Pınar'a vermiştim. Dün, sosyal medyanın ve sosyal medyaya yaranmak için gazete, sayfa yapan ve yazı yazanlara karşı nasıl yürekli bir çıkış yapmış o Pınar!.. Oyumu bir kez daha helal ettim.

"BU ORTAMDA KONUŞUYOR"

Yüzde 100 ayni fikirdeyim. Tamer ödül vermeye gelmiş. Hanımefendi daha ödülünü almadan mikrofona koşmuş, uzattıkça uzatıyor. Tamer ödülü uzatmış... 'Bunu alın, havaya kaldırıp gösterin ve öyle konuşun' demiş, kusurlu olmuş. Linççiler hemen yayılmış. İşte bu ortamda konuşuyor Pınar ve şöyle bitiriyor... 'Asıl Nihal'in o sırada 'Kesmemi mi istiyorsunuz' sözleri yakışık almadı." ifadesini kullandı.