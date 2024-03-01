Hindistan'ın en zengin insanı oğlunu evlendiriyor! 50 binden fazla köylüye 3 günlük ziyafet Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin oğlu için yapacağı düğün öncesi bölgede yaşayan 50 binden fazla köylü için 3 günlük ziyafet verilmeye başlandı.

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Hindistan, gösterişli bir düğüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani, oğlunu evlendiriyor.

Ambani'nin ev sahipliği yapacağı üç günlük düğün partisine teknoloji milyarderlerinin, Bollywood yıldızlarının, pop ikonlarının ve politikacıların katılması da bekleniyor.

Ambani, Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre 114 milyar dolardan fazla servetiyle Asya'nın en zengin kişisi olarak biliniyor.

21 şef, 3 günlük ziyafet

Ambani ve eşi Nita, evlenecek oğulları Anant ile birlikte Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'taki memleketleri Jamnagar'daki köylüler için üç günlük bir ziyafet başlattı.

Gelin ve damadın, bu hafta sonu Anant'ın Jamnagar'daki ebeveynlerinin evinde düzenlenecek cömert etkinliğe gelecek bin misafirini doyurmak için 21 şef kiraladığı bildirildi.

Sosyal medyada dolaşan düğün öncesi kutlama davetiyesinde, "Sevinç ve heyecan dolu kalplerle, sizi Anant ve Radhika'nın Jamnagar'daki evimizde yapılacak düğün öncesi kutlamalarına davet ediyoruz. Sevincimizi, sevgimizi ve kahkahamızı paylaşmak ve sonsuza kadar saklayacağımız anılar yaratmak için sizi de aramızda görmeye sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gösterişli düğün etkinliğine katılan misafirlerin uyması gereken sıkı bir kıyafet kuralı olduğu da görülüyor.

Etkinlikler 3 gün boyunca sürecek

Hindustan Times gazetesinin bildirdiğine göre, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ana kutlamalar farklı temalara, etkinliklere ve kıyafet kurallarına sahip olacak.

Cuma gecesi mutlu çiftin sevdikleri, tesiste "Everland'de bir akşam" temalı kokteyl partisinin keyfini çıkaracak.

Geleneksel kıyafetler giyilecek

Ertesi gün misafirler, 650 dönümlük bir alana yayılan ve 2 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan hayvan kurtarma merkezini ziyaret edecek.

Vahşi doğada yürüyüşe çıkabilmeleri için konuklara "rahat ayakkabılar" giymeleri söylendi.

Üçüncü gün ise konuklara, muhtemelen yerel bölgeyi keşfedecekleri Tusker Trails için "gündelik şık" bir şeyler giyinmeleri söylendi.

Final etkinliği "imza" anlamına gelen "Hashtakshar" olacak ve konukların "şerwani ve sari" gibi geleneksel kıyafetler giymeleri bekleniyor.

Misafirler için özel detaylar

Hint yayın National News, bin misafirin tamamının hafta sonu boyunca çamaşırhane hizmetlerinden yararlanabileceğini bildirdi.

Bilgi kitapçığında ayrıca kuaförlerin, makyaj sanatçılarının ve sari kumaşçıların da yardıma hazır olacağı belirtiliyor.

Rehberde şu ifadeler yer alıyor: "Her anın tadını doyasıya çıkarmanızı ve ömür boyu sürecek güzel anılar biriktirmenizi istiyoruz."

85 yemek seçeneği

The Times of India'ya göre; lüks Jardin Hotel'de çalışan şefler, Japon, Meksika ve Tayland mutfağını kapsayan 2 bin 500'den fazla yemek hazırladı.

İçeriden bir kaynak, konukların kahvaltıda 75, öğle ve akşam yemeklerinde ise 225 ve 275 seçenek arasından seçim yapabileceklerini söyledi.

Ayrıca gece 12 ile 4 arasında olacak geleneksel gece yarısı yemeği için 85 yemek seçeneği sunulacak. Ayrıca üç gün boyunca menüdeki hiçbir öğenin tekrarlanmayacağı iddia edildi.

Ambani, 2018'de kızı için Hindistan'daki en pahalı düğünü düzenlemişti.

Bu düğün 100 milyon dolara mal oldu ve ABD'li pop megastarı Beyonce düğünde sahne aldı.

Dünyanın her yerinden konuk gelecek

Yayınlanan listeye göre bu kez R&B yıldızı Rihanna ve illüzyonist David Blaine ve Bollywood'dan Diljit Dosanjh, aralarında Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve çok sayıda siyasi liderin de yer alması beklenen konuklar için performans sergileyecek.

Davet edilen diğer konuklar arasında eski ABD başkanının kızı Ivanka Trump'ın yanı sıra eski İsveç başbakanı Carl Bildt, eski Kanada başbakanı Stephen Harper ve Butan Kralı da yer alıyor.