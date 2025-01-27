'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın kızı Meadow Walker model oldu

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Dünyaca ünlü unutulmaz yapımlardan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncusu Paul Walker, 2013 yılında trajik bir kazada hayatını kaybetmişti.

Brian O'Conner karakteriyle dünya çapında tanınan Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği korkunç bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı.

BABA ÖZLEMİ

Paul Walker’ın vefatından sonra kızı Meadow Walker, 15 yaşındayken bu büyük kayıpla yüzleşti. Genç isim son olarak babasının fotoğraflarını paylaşarak "Sensiz 11 yıl. Seni her gün özlüyorum. Seni çok seviyorum" dedi.

CESUR BİR MODEL

Meadow, modellik kariyerine adım attı.

Güzel ve başarılı isim Meadow Walker, zamanla büyük bir takipçi kitlesi edindi. Genç model Meadow sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çeken model üstsüz pozlarını paylaşarak da adından söz ettirdi.