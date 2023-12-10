Hande Erçel yılbaşına hazırlanıyor! Yırtmaçlı elbisesiyle uzandı... Son zamanların gözde isimlerinden olan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla hayranlarından tam not aldı.

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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk nedeniyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, oyunculuğu en fazla eleştirilen isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada defalarca linç edilen Hande, güzelliği ve pozlarıyla ise adından söz ettiriyor.

Son olarak özel bir çekim için kamera karşısına geçen Hande, görenleri bir kez daha büyüledi.

Hande yılbaşına hazır

Kırmızı elbisesiyle kamera karşısına geçen Hande Erçel, yorum yağmuruna tutuldu.

Yılbaşında tercihini kırmızıdan yana kullanacağını belirten Erçel'in zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı.