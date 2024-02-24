Hollywood yıldızının satışa çıkardığı malikanenin fiyatı İstanbul'daki bir daireden uygun Ünlü oyuncu Charlize Theron, satışa çıkardığı malikanesi için 117 milyon lira isterken, İstanbul'da bir apartman dairesinin değerinin 125 milyon TL olması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye'de son yıllarda emlak sektöründeki fiyatlar oldukça dikkat çekiyor.

Fahiş fiyatlardaki evler, yurt dışındaki konutlarla kıyaslandığında ise tepkiler kaçınılmaz oluyor.

Bu duruma bir örnek daha yaşandı.

Her bir köşesi dikkat çekiyor

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Charlize Theron, malikanesini satışa çıkardı.

Eşsiz bir manzaraya sahip ol malikanenin her bir köşesi ayrı bir detayla dikkat çekiyor.

Söz konusu evini 20 yıl önce 3 milyon dolara satın alan Theron, şimdi ise 3,8 milyon dolar değer biçti.

117 milyon lira değerinde

Yaklaşık 117 milyon liraya tekabül eden ev için ilanda, ‘olağanüstü ve heyecan verici’ ifadeleri yer alıyor.

Malikanenin yatak odasında ayrı bir teras ve lüks bir banyo bulunuyor.

Manzaralı spa küveti de evin en dikkat çeken detaylarında… Arka bahçesinde ise havuzu bulunan evin barbekü alanı da bulunuyor.

Dairenin fiyatı 8 milyon daha fazla

Tüm bu özellikler ve değeri göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul’un en lüks semtlerinden biri olan Nişantaşı’nda ise satışa çıkarılan bir ev göze çarpıyor.

Abdi İpekçi Caddesi’ndeki bir apartmana ait olan 400 metrekarelik ev daire, 125 milyon TL ile ilanda...