Hukuk fakültesinden mezun oldu! Avukat Kim Kardashian

Haber Merkezi

Yıllar önce yapmak istediği mesleği açıklayan Kim Kardashian'ın hayalleri gerçek oluyor.

44 yaşındaki realite şov yıldızı, 6 yılın sonunda hukuk fakültesinden mezun oldu.

DİPLOMA ALINDI

Amerikalı yıldız, aile ve arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen küçük bir törenle diplomasını aldı ve mezuniyet şapkasını taktı.

Programda ona rehberlik eden avukat olan Jessica Jackson, Kardashian için “şimdiye kadar gördüğümüz en ilham verici isimlerinden biri” dedi.

"SONUNDA BİTİRDİM"

Kardashian sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Sonunda 6 yıl sonra hukuk fakültesini bitirdim!" ifadelerini kullandı.